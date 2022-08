Κοινωνία

Φωτιά στο Δίστομο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο στο Δίστομο Βοιωτίας.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα φωτιά στην παραλία του Αγίου Νικολάου καίει δίπλα από το εργοστάσιο του Αλουμινίου.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Άμεσα οριοθετήθηκε η #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αγ. Νικόλαο Διστόμου Βοιωτίας και επιχειρούν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Γαύδος: Το Λιμενικό μετέφερε γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης