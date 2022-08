Αθλητικά

Cheerleading: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στο νέο ολυμπιακό άθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα βήματα του αθλήματος έγιναν στη χώρα μας πριν από 10 χρόνια, αλλά αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γ.Γ.Α, μόλις πρόπερσι.