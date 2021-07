Αθλητικά

Cheerleading: Ολυμπιακό άθλημα και με την “βούλα”

Το άθλημα του cheerleading μαζί με άλλα 5 αθλήματα αναγνωρίστηκαν πλήρως ως Ολυμπιακά.



Το άθλημα του cheerleading έλαβε την σημαντικότερη αναγνώριση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την πλήρη Ολυμπιακή αναγνώριση! Κατά την 138η συνεδρίαση της Ολυμπιακής Επιτροπής, που πραγματοποιείται 20-21 Ιουλίου στο Τόκιο, το άθλημα του cheerleading μαζί με άλλα 5 αθλήματα αναγνωρίστηκαν πλήρως ως Ολυμπιακά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Μιχάλης Φουντεδάκης, σχετικά με την Πλήρη Ολυμπιακή Αναγνώριση ανέφερε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την πλήρη Ολυμπιακή Αναγνώριση. Χάρη στη πολυετή προσπάθεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Cheerleading, της Ευρωπαϊκής και των Ομοσπονδιών σε κάθε χώρα, ένας από τους σημαντικότερους στόχους, για το μέλλον του αθλήματος, επετεύχθη. Από την μεριά μας σαν Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading Αθλητικού Ομαδικού Χορού, δεσμευόμαστε να προασπίζουμε το "ευ αγωνίζεσθαι" και τις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους».

Τέλος, μαζί με το Cheerleading, πλήρης ολυμπιακή αναγνώριση έλαβαν το Muaythai, το Sambo, το Ice Stock, το Kick Boxingκαι το Lacrosse.

