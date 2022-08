Οικονομία

ΗΠΑ - Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης: Αποσύρονται πέντε μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι

Οι εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ δεν υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις τους στους ελεγκτές που είναι πιστοποιημένοι από τις αμερικανικές αρχές.

Πέντε σημαντικές κινεζικές εταιρείες εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή πως αποσύρονται από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε μια περίοδο που οι εταιρείες του Πεκίνου βρίσκονται στο στόχαστρο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών.

Ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2020 από το αμερικανικό Κογκρέσο υποχρεώνει κάθε εταιρεία που είναι εισηγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρεί στην επικύρωση των λογαριασμών της από γραφείο πιστοποιημένο από τον ανεξάρτητο λογιστικό οργανισμό PCAOB.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να διαγραφούν από το 2024.

Σ' αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Sinopec και PetroChina ανέφεραν σήμερα με χωριστές ανακοινώσεις τους πως «αποσύρονται εθελουσίως» από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο οποίο είναι εισηγμένες.

Η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία China Life Insurance, ο κινεζικός γίγαντας του αλουμινίου Chalco, καθώς και μια θυγατρική της Sinopec με έδρα τη Σανγκάη ανακοίνωσαν παρόμοια διαβήματα.

Όλες δικαιολογούν αυτή την απόφαση επικαλούμενες τα κόστη που απαιτούνται για να συνεχίσουν να είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει ο σεβασμός των υποχρεώσεων όσον αφορά τους ελέγχους.

Οι πέντε όμιλοι περιλαμβάνονται σε ένα κατάλογο επιχειρήσεων που έχουν προειδοποιηθεί να συμμορφωθούν με λογιστικές υποχρέωσεις τις οποίες έχει θέσει η αμερικανική αρχή κεφαλαιαγοράς (SEC) και απειλούνταν συνεπώς με αποβολή από το Χρηματιστήριο στις ΗΠΑ.

