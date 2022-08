Κόσμος

Πυρκαγιά στην Πορτογαλία: Εθνικός δρυμός συνεχίζει να φλέγεται

Χιλιάδες οι πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης. Πόσα στρέμματα έγιναν στάχτη.

Περισσότεροι από 1.500 Πορτογάλοι πυροσβέστες εξακολουθούν σήμερα να μάχονται για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στην κεντρική χώρα, καταστρέφοντας σχεδόν 100.000 στρέμματα βλάστησης μέσα σε εθνικό δρυμό.

"Υπάρχει ακόμη ένα ενεργό μέτωπο που μας ανησυχεί", στη συμβολή των δήμων Γκουάρντα και Σελορίκο ντα Μπέιρα, ανακοίνωσε ένας διοικητής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, ο Μιγκέλ Κρους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

"Το υπόλοιπο της περιμέτρου είναι πιο σταθερό", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι το έργο στο έδαφος των πυροσβεστών υποστηρίζεται από 15 ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ισπανικό Canadair.

Η φωτιά είναι ήδη η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Πορτογαλία, έχοντας κατακάψει το παγκόσμιο γεωπάρκο της Unesco στην περιοχή του όρους της Σέρα ντα Εστρέλα, σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων.

Αφότου ξέσπασε η φωτιά στην κοινότητα Κοβίλια, εξαπλώθηκε προς βορρά στους δήμους Μαντέιγκας, Γκουβέια, Γκουάρντα και μετά στο Σελορίκο ντα Μπέιρα.

Οι φωτιές προκάλεσαν "ανεπανόρθωτες ζημιές" καταστρέφοντας "μοναδικές" δασικές περιοχές, δήλωσε ο πρόεδρος της περιβαλλοντικής ένωσης Zero, Φρανσίκσο Φερέιρα, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTP.

Καθώς η διοίκηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας δέχεται αλλεπάλληλες επικρίσεις για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα δήλωσε σήμερα ότι θα ήθελε να μάθει "τι έπρεπε να γίνει ώστε η φωτιά να μην λάβει τέτοιες διαστάσεις".

Εδώ και μια εβδομάδα, αυτή η δασική πυρκαγιά προκάλεσε τον τραυματισμό 15 ανθρώπων μεταξύ των πυροσβεστών καθώς και την προσωρινή απομάκρυνση 20 κατοίκων από τις εστίες τους.

Η Πορτογαλία, που ζει φέτος μια πρωτόγνωρη ξηρασία, είχε επίσης τον θερμότερο Ιούλιο των τελευταίων σχεδόν 100 χρόνων.

Από την αρχή της χρονιάς, σχεδόν 780.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, ο βαρύτερος απολογισμός μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017 που άφησαν πίσω τους σχεδόν 100 νεκρούς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την προστασία της φύσης και των δασών.

