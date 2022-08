Κοινωνία

Χαλάνδρι: Νεκρή 8χρονη από θερμοπληξία

Οι περαστικοί είδαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και κάλεσαν τις Αρχές.

Νεκρό βρέθηκε ένα 8χρονη κοριτσάκι μέσα σε αυτοκίνητο, σε συνοικία Ρομά, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με το MEGA, ένας περαστικός είδε το κοριτσάκι μέσα στο αυτοκίνητο και κατάλαβε ότι δεν αντιδρούσε. Κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος προήλθε από θερμοπληξία.

Οι γονείς του κοριτσιού, ένας 27χρονος Ρομά και μία 29χρονη Ρομά συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου και ερευνώνται οι συνθήκες για το πώς βρέθηκε στο όχημα το παιδί.

