Κόσμος

Μαυροβούνιο: Μακελειό με πολλούς νεκρούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστος άνοιξε πυρ και στη συνέχεια εμπόδιζε τα ασθενοφόρα να πλησιάσουν.

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ στην πόλη Τσέτινα, στα κεντρικά της χώρας, μετέδωσαν η δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση του Μαυροβουνίου, RTCG, ο ιστότοπος In4s και η εφημερίδα Vijesti.

"Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων ένα μέλος της αστυνομίας", σύμφωνα με την RTCG, που πρόσθεσε ότι ο δράστης περιλαμβάνεται στον απολογισμό αυτό. Αστυνομικός που μίλησε ζητώντας να μην κατονομαστεί επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ιστότοπος Ιn4s ισχυρίζεται ότι δράστης της επίθεσης είναι ο 34χρονος κάτοικος Βούτσκο Μπορίλοβιτς, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αρκετών ατόμων γύρω από το σπίτι του. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες υπήρξε κάποια οικογενειακή διένεξη.

Ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε στο κεφάλι, αλλά είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διένεξη ή αυτοκτόνησε, μεταδίδει το In4s.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για τρεις βαριά τραυματίες που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και ότι ο δράστης για αρκετή ώρα δεν άφηνε τα ασθενοφόρα να προσεγγίσουν τους τραυματίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Anne Hech: Πέθανε η ηθοποιός

Λακωνία: νεκρή εντοπίστηκε αγνοούμενη

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες τα κρούσματα στο γηροκομείο