Κακοκαιρία: ισχυρές καταιγίδες στην Θεσσαλία (εικόνες)

Ισχυρή καταιγίδα στα Τρίκαλα. Κινδύνευσε οδηγός στην Λάρισα. Έντονα φαινόμενα “σάρωσαν” και την Ήπειρο

Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (12/8), στις παραλιακές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να σαρώνει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης των Τρικάλων μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Όπως μεταδίδει το trikalavoice.gr, επί περίπου ένα 20λεπτο έπεφτε πολύ δυνατή βροχή στην πόλη και τα περίχωρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα, κυρίως στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η χθεσινή καλοκαιρινή δυνατή μπόρα είναι η απαρχή ενός άστατου τριημέρου του 15 Αύγουστου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ. Οι τοπικοί φορείς ελπίζουν να μην συνεχισθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για να μην χαλάσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις αλλά και τις διακοπές όσων βρίσκονται σε άδεια.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr από τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς ανέμους έσπασαν τα κλαδιά του δέντρου στην πλατεία παλαιού Δεσποτικού. Στο σημείο έσπευσε με εντολή του αντιδημάρχου Καθαριότητας Φόρη Ρόμπου συνεργείου του Δήμου για να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Ισχυρό μπουρίνι τώρα σάρωσε και τα παράλια της Ηπείρου.

Το μπουρίνι ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (12/8) και ήταν κατά τόπους πολύ έντονο ενώ συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους που σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα Σύβοτα από την τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr:

Οδηγός παγιδεύτηκε σε ρέμα στη Λάρισα

Η πρωινή βροχόπτωση δημιούργησε προβλήματα στη Λάρισα, όπου πολίτης που παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του στην προσπάθεία του να περάσει ένα ρέμα της πόλης.

Ο άντρας απεγκλωβίστηκε μετά από ενέργειες της Πυροσβεστικής.

