Phishing: “Αστυνομικός” άρπαξε 30000 ευρώ από πατέρα και γιό

Πως ο καλά ενημερωμένος απατεώνας κατάφερε να ξεγελάσει τους δύο άνδρες, αποσπώντας τους κωδικούς και αποκτώντας πρόσβαση σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς.

Mια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης “phishing” με θύματα έναν 62χρονο Ροδίτη και τον 34χρονο υιό του, που λειτουργούν φανοποιείο στην Ιαλυσό απασχολεί από χθες τους αστυνομικούς του Α.Τ. Ιαλυσού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Αγνωστος δράστης τηλεφώνησε συγκεκριμένα το μεσημέρι της Πέμπτης στην επιχείρησή τους και στην κλήση του ανταποκρίθηκε ο 62χρονος.

Έχοντας συνάψει σύμβαση με την ΕΛ.ΑΣ. μετά από διαγωνισμό για την επισκευή οχημάτων της, ο 62χρονος ανυποψίαστος πείσθηκε ότι το άτομο που τον κάλεσε και του συστήθηκε ως αστυνομικός ήταν ο επιτελής της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου με τον οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία οποτεδήποτε απαιτείται να επισκευάσει κάποιο όχημα της ΕΛ.ΑΣ.!

Του συστήθηκε συγκεκριμένα ως αστυνομικός και ο 62χρονος τον ρώτησε λέγοντας το όνομα του αστυνομικού αν ήταν εκείνος. Ο απατεώνας απάντησε ναι και συνέχισε να του μιλάει υποδυόμενος των αστυνομικό με τον οποίο συνεργαζόταν ο 62χρονος!

Κατόρθωσε να τον πείσει δε ότι σκοπός του τηλεφωνήματός του ήταν να του καταθέσει κάποια χρήματα στον λογαριασμό του και του ζήτησε να του δώσει κωδικούς με την χρήση του κινητού του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσει την συναλλαγή. Ο 62χρονος το έπραξε πιστεύοντας ότι μιλούσε με εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. και ο απατεώνας συνδέθηκε στον λογαριασμό του και του αφαίρεσε 15.000 ευρώ όσο είναι το μέγιστο όριο της συναλλαγής που είχε ορίσει.

Του είπε δε ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε στην κατάθεση που ήθελε να κάνει και ότι το σύστημα δήθεν δεν την δεχόταν και του ζήτησε άλλο λογαριασμό.

Ο 62χρονος ανυποψίαστος φώναξε τον γιο του και ο τελευταίος έδωσε ομοίως τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με αποτέλεσμα ο απατεώνας να αφαιρέσει άλλες 15.000 ευρώ και από τον λογαριασμό του 34χρονου!

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα με την συνδρομή της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα ενώ έχει κινηθεί και η διαδικασία άρσεως απορρήτου των επικοινωνιών.

Αυτό που έχει θορυβήσει την ΕΛ.ΑΣ. είναι το ότι ο απατεώνας επέλεξε την επιχείρηση για να συστηθεί ως αστυνομικός πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γνώριζε έχοντας παρακολουθήσει τις εγκαταστάσεις της ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες οχημάτων της, είτε βρήκε ότι έχει συμβληθεί με την ΕΛ.ΑΣ. μέσω του διαδικτύου διαβάζοντας στοιχεία για τον επίμαχο διαγωνισμό και την προκήρυξη.

Πηγή: dimokratiki.gr

