Ανήλικος χτυπήθηκε με βολίδα από αεροβόλο, ενώ έκανε ποδήλατο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το αγόρι. Η βολίδα καρφώθηκε στο σώμα του παιδιού, ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατο του.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Αυγούστου, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Ένα 12χρονο αγόρι έκανε ποδήλατο στην Φιλοθέη Ηρακλείου, όταν αισθάνθηκε ένα πόνο στο μπράτσο του.

Το αγόρι μετέφερε στο νοσοκομείο η μητέρα του. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν, μετά από ακτινογραφία ό,τι στο χέρι του 12χρονου είχε καρφωθεί ένα μεταλλικό σφαιρίδιο από αεροβόλο όπλο.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε ο πυροβολισμός, καθότι το αγόρι ισχυρίζεται ότι δεν άκουσε κάποιο θόρυβο ενώ έκανε ποδήλατο.

