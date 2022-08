Ισπανία: Φονική κατάρρευση σκηνής σε φεστιβάλ (εικόνες)

Σε τραγωδία κατέληξε η διασκέδαση, σε φεστιβάλ μουσικής, στην Βαλένθια.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίσθηκαν όταν ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την κατάρρευση τμήματος της σκηνής σε φεστιβάλ μουσικής κοντά στην ισπανική πόλη Βαλένθια, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Άλλες υποδομές υπέστησαν επίσης ζημιές όταν ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν το Φεστιβάλ Medusa, ένα μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που διαρκεί έξι ημέρες στην πόλη Κουγέρα στην ανατολική ακτή της Ισπανίας, νότια της Βαλένθια.

