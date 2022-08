Κοινωνία

Πορτοφολάδες “χτύπησαν” γκρουπ τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκαν τα δύο άτομα, αφού είχαν κλέψει ένα πορτοφόλι. Ο τρόπος δράσης και τα ευρήματα των αστυνομικών που παραπέμπουν σε “πλούσια δράση”

(εικόνα αρχείου)

Σε ενημέρωση της Αστυνομίας, για την σύλληψη δύο πορτοφολάδων που είχαν βάλει στο «στόχαστρο» γκρουπ τουριστών, αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, για την πρόληψη και αποτροπή αξιόποινων πράξεων στους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μεσημβρινές ώρες προχθές (11-8-2022) συνελήφθησαν, δύο αλλοδαποί, για κλοπή πορτοφολιού από τουρίστα.

Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι εντοπίσθηκαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, έναντι του αρχαιολογικού χώρου των Στύλων του Ολυμπίου Διός , να προσεγγίζουν ομάδα (γκρουπ) τουριστών και να αφαιρούν από την τσάντα πλάτης του ενός από αυτούς πορτοφόλι. Άμεσα τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

το αφαιρεθέν πορτοφόλι με πλήρες το περιεχόμενο του (170 ευρώ και προσωπικά έγγραφα των παθόντων)

2 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 116 ευρώ και 1 Λεού Ρουμανίας

Ένα πορτοφόλι κενού περιεχομένου και δύο φορέματα

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανήλικος χτυπήθηκε με βολίδα από αεροβόλο, ενώ έκανε ποδήλατο

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Αγωνία για μάνα και παιδί

Καταγγελία - Θάσος: Πυροσβέστες κοιμήθηκαν σε... αποθήκη (εικόνες)