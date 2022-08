Οικονομία

Αργεντινή: Μεγάλη οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα

Οι πολίτες διαδηλώνουν ζητώντας αύξηση μισθών την ώρα που το κόστος ζωής αυξήθηκε κατά 46,2% στους πρώτους 7 μήνες του έτους.

Η Αργεντινή κατέγραψε τον Ιούλιο πληθωρισμό 7,4%, τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση εδώ και είκοσι χρόνια, που σημαίνει ότι το κόστος ζωής συνεχίζει να πετάει, αυξήθηκε κατά 46,2% τους πρώτους επτά μήνες του 2022, με φόντο εβδομαδιαίες διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πτώση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ο δείκτης, που ανακοίνωσε χθες το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής (INDEC), επιδεινώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον Ιούνιο (5,3%): ο πληθωρισμός αθροιστικά σε έναν χρόνο έφθασε έτσι το 71%, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στον κόσμο.

Η Αργεντινή, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, αντιμετωπίζει διψήφιο μηνιαίο πληθωρισμό εδώ και δυο δεκαετίες. Το 2021, η αύξηση των τιμών έφθασε το 50,9%.

Βασιζόμενη στην ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού (7,4%), η κυβέρνηση ήλπιζε να τον περιορίσει το 2022, με σειρά μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας, κλειδιά εξάλλου της συμφωνίας με το ΔΝΤ τον Μάρτιο για την αναχρηματοδότηση του χρέους.

Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις και η πορεία του πέσο έσβησαν τις όποιες ελπίδες. Αρκετοί οικονομολόγοι προεξοφλούν ότι ο δείκτης θα κυμανθεί μεταξύ του 90 και του 100% το 2022.

Ο πυρετώδης Ιούλιος επέτεινε την αναταραχή, με την παραίτηση του υπουργού Οικονομίας και αρχιτέκτονα της συμφωνίας με το ΔΝΤ, του Μαρτίν Γκουσμάν, την σύντομη θητεία στον θώκο της οικονομολόγου Σιλβίνας Μπατάκις, κατόπιν τον διορισμό πριν από οκτώ ημέρες πολύ πιο έμπειρου πολιτικού -του Σέρχιο Μάσα, πρώην προέδρου της Βουλής- στο αξίωμα, για να καθησυχαστούν οι αγορές.

Με την οικονομία να έχει de facto δύο νομίσματα, καθώς πολλοί στην Αργεντινή κάνουν λογαριασμούς και αποταμιεύουν σε δολάρια, το πέσο κατρακύλησε μέσα σ’ έναν μήνα από τα 220-230 στα 295-300 έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

Γίνονται ολοένα περισσότερες διαδηλώσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα, με κεντρικό αίτημα να ληφθούν μέτρα για να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι. Ο επίσημος δείκτης της φτώχειας στην Αργεντινή βρίσκεται στο 37%. Υπάρχει πάντως δίχτυ ασφαλείας επιδομάτων, βοηθημάτων και οργανώσεων πρόνοιας που δεν έχει στην πραγματικότητα σύγκριση στη Λατινική Αμερική.

Με αίτημα να διπλασιαστεί ο κατώτερος μισθός στα 105.000 πέσος (744 δολάρια), αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν, χωρίς να αναφερθούν επεισόδια, στο Μπουένος Άιρες προχθές Τετάρτη, κι εκατοντάδες από αυτούς κατασκήνωσαν και πέρασαν τη νύχτα μπροστά στο κτίριο της προεδρίας, κατόπιν καλέσματος οργανώσεων αριστερότερα της κεντροαριστερής κυβέρνησης του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες.

