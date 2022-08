Πολιτισμός

Βουλγαρία - Μπαλέτο: Μεξικανοί και Έλληνες χορογράφοι έρχονται κοντά στη Στάρα Ζαγόρα

Tο δίπρακτο μπαλέτο που συνδυάζει τον νεοκλασικό, τον σύγχρονο και μοντέρνο χορό.

Παράσταση με θέμα ένα μεσαιωνικό παραμύθι για το βασίλειο του 'Οντον θα κάνει την πρεμιέρα της στη Βουλγαρία. Πρόκειται για μια ιστορία που γράφτηκε για την Όπερα της Στάρα Ζαγόρα, την οποία θα παρουσιάσει διεθνής εταιρεία μπαλέτου, όπως είπαν σε συνέντευξή τους στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΒΤΑ) οι νεαροί χορογράφοι Μαρσέλο Μολίνα από το Μεξικό και Ελένη Μάρκου από την Ελλάδα. Οι δυο τους δούλεψαν αρκετούς μήνες πάνω στο δίπρακτο μπαλέτο που συνδυάζει τον νεοκλασικό, τον σύγχρονο και μοντέρνο χορό, και βασίζεται σε μουσική των Αυστραλών συνθετών Μαρκ Τζον ΜάκΕνρο και Μαρκ Τζ. Σαλίμπα και στο λιμπρέτο της Λόρα Γκούντιν.

"Η ιδέα μας ήταν μέσω του χορού να δημιουργήσουμε τον διάλογο σε αυτή την ιστορία που διαρκεί μία ώρα και 45 λεπτά. Είναι μια ιστορία κυριαρχίας και αγώνων εξουσίας στην οποία βλέπουμε την αλαζονεία, τη σκληρότητα και την έλλειψη αγάπης", είπε ο Μαρσέλο Μολίνα. "Είναι όλο ουρλιαχτά, κορώνες και όπλα που αστράφτουν", πρόσθεσε η Ελένη Μάρκου.

Επί τρία χρόνια, οι δυο τους είναι μέλη της διεθνούς εταιρείας μπαλέτου στη Στάρα Ζαγόρα, γνωρίζουν πολύ καλά τις ικανότητες των καλλιτεχνών και έχουν εμπνευστεί από τον αγώνα τους για καινοτομία και πειραματισμούς στην αναδημιουργία μιας ιστορίας που είναι μακρινή στο χρόνο και στη σκέψη των θεατών.

Ο Μαρσέλο Μολίνα αποφοίτησε από τη Εθνική Σχολή Μπαλέτου της Κούβας, η Ελένη Μάρκου αποφοίτησε από την Athens Dance Academy.

"Πρέπει να σημειώσουμε την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνογράφο Βέντσισλαβ Πετρόφ και την ενδυματολόγο Τεοντόρα Ντζαμπάροβα, που ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας", είπε η Ελληνίδα χορεύτρια.

"Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στη Σίλβια Τόμοβα, τη διεύθυνση και την ομάδα της Όπερας Στάρα Ζαγόρα, που μου επέτρεψαν να αναπτύξω και να δείξω το ταλέντο μου στον χορό και τη χορογραφία", δήλωσε ο Μεξικανός χορογράφος.

Η Ελένη Μάρκου σημείωσε επίσης ότι είναι πολύ ευγνώμων που είναι μέλος της διεθνούς εταιρίας μπαλέτου της Όπερας της Στάρα Ζαγόρα της οποίας ηγείται η Σίλβια Τόμοβα. Η ομάδα αυτή δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους χορευτές μπαλέτου από όλο τον κόσμο να προωθήσουν την καριέρα τους και σε δύο από αυτούς να εργαστούν ως χορογράφοι.

Η παράσταση "Odon" θα κάνει πρεμιέρα υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου 'Αντονι Aρμόρε στην Αρχαία Αγορά της Αουγκούστα Τραϊάνα στις 17 Αυγούστου.

