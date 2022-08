Κόσμος

Αυστραλία - Καμπέρα: ένοπλος άνοιξε πυρ στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο της αυστραλιανής πρωτεύουσας, το οποίο και εκκενώθηκε.

Το αεροδρόμιο της Καμπέρας, της πρωτεύουσας της Αυστραλίας, εκκενώθηκε σήμερα αφού ένοπλος άνοιξε πυρ, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ο δράστης είναι ένας, συνελήφθη από την αστυνομία και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

Canberra airport was evacuated after an unidentified man fired three gunshots. #Canberra#Australia pic.twitter.com/CVb1WWB13R — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 14, 2022

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής και δήλωσε πως θα εκδώσει σύντομα ανακοίνωση.

WATCH: One shooter had been arrested by the police after Australia's Canberra airport was evacuated on Sunday when a gunman opened fire. #Canberra pic.twitter.com/lT9Kqim13E — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 14, 2022

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να έχουν θέσει υπό κράτηση έναν άνδρα μέσα στο αεροδρόμιο ενώ ταξιδιώτες παρακολουθούν.

Unverified reports of a gunman at Canberra Airport. Picked up this video of an alleged arrest happening. pic.twitter.com/u4isjIMOCm — Anonykatz (@Anonykatz1) August 14, 2022

Άνθρωποι έχουν επίσης συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο μετά την εκκένωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Παρί Σεν Ζερμέν “πεντάρα” στην Μονπελιέ

Από την ενισχυμένη στη μεταπρογραμματική εποπτεία: Τι αλλάζει στην Οικονομία

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Κυριακή