Κοινωνία

Ακρόπολη: Έσπασαν μηχανήματα συναλλάγματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι σε μηχανήματα συναλλάγματος στο κέντρο της Αθήνας.

(εικόνα αρχείου)

Φθορές σε δύο αυτόματα μηχανήματα συναλλάγματος προξένησαν άγνωστοι χτες το βράδυ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα οι δράστες έσπασαν τις οθόνες και τα πληκτρολόγια των ΑΤΜ της EURONET, που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Βύρωνος και Βάκχου και Βύρωνος 19 και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Καγκάης: Ο 92χρονος Ροδίτης που κάνει βουτιές από βατήρα (βίντεο)

“Αττίλας ΙΙ” - Δένδιας: η Λευκωσία δεν μπορεί να παραμένει διχοτομημένη

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: εικόνες μέσα από το τουρκικό πλοίο (βίντεο)