Πέθανε ο Ρακές Τζουντζουνουάλα

Πρόωρα έφυγε απο την ζωή ο Ρακές Τζουντζουνουάλα, ο αποκαλούμενος και ως "Μεγάλος Ταύρος της Νταλάλ Στριτ".

Ο δισεκατομμυριούχος Ινδός επενδυτής Ρακές Τζουντζουνουάλα, ο επονομαζόμενος από τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ως «ο Ουόρεν Μπάφετ της Ινδίας», πέθανε σε ηλικία 62 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι τον χαρακτήρισε «αδάμαστο» και εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατό του, όπως έκαναν και άλλοι ινδοί αξιωματούχοι.

Ο «Μεγάλος Ταύρος της Νταλάλ Στριτ» -η Γουόλ Στριτ της Βομβάης- είχε περιουσία που υπολογίζεται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Ρόιτερς, και σημαντικά μετοχικά μερίδια σε μια τριανταριά από τις σημαντικότερες ινδικές εταιρείες.

Πρόσφατα είχε επενδύσει 35 εκατομμύρια δολάρια για το 40% της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Akasa Air, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη πτήση της.

«Γεμάτος ζωή, γεμάτος πνεύμα και οξυδέρκεια, αφήνει πίσω του μια ανεξίτηλη κληρονομία στον κόσμο των χρηματοοικονομικών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μόντι.

Το γραφείο του Τζουντζουνουάλα επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως αυτός απεβίωσε σήμερα το πρωί, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έφυγε έχοντας γύρω του την οικογένειά του και στενούς συνεργάτες», δήλωσε στο Ρόιτερς μέλος της οικογένειας, χρησιμοποιώντας μια προσφώνηση που δείχνει σεβασμό.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Η ινδική τηλεόραση μετέδωσε πως ο Ρακές Τζουντζουνουάλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Βομβάης γύρω στις 6:45 το πρωί αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε μόλις έφθασε στο νοσοκομείο.

