Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Έλληνας κωπηλάτης.

Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Μονάχου ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 07:21.84 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Γκαμπριέλ Στρούζινα με 07:24.21 και το χάλκινο ο Ελβετός Άντρι Στρούζινα με 07:31.23.

Ο 23χρονος σκιφίστας για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από την εκκίνηση, με τον Ιταλό Γκαμπριέλ Σοάρες να βρίσκεται στην πρώτη θέση και τους Παπακωνσταντίνου, Στρούζινα ν' ακολουθούν. Στα 1.000 μέτρα της κούρσας, όμως ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε κεφάλι και κρατώντας τον ρυθμό του δεν απειλήθηκε μέχρι τη γραμμή του φίνις.

Εκτός βάθρου έμειναν ο Σλοβένος Ράικο Χρβατ (4ος, 07:35.91), ο Αυστριακός Γιούλιαν Σέμπερλ (5ος, 07:42.90).

