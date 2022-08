Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Λευκάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο νησί, που "βουλιάζει" από ντόπιους και ξένους τουρίστες.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:47, στην Λευκάδα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στην στεριά, σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων δυτικά - νοτιοδυτικά από την περιοχή της Βασιλικής Λευκάδας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,1 χιλιόμετρα.

Εν τω μεταξύ, σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:24 στον θαλάσσιο χώρο 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ Σάμου, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκ μέρους του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού, που χαρακτηρίζεται «ασθενής» από το Ινστιτούτο, βρισκόταν 298 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη (εικόνες)

“Ήλιος”: Σαν σήμερα η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό

Γιώργος Καγκάης: Ο 92χρονος Ροδίτης που κάνει βουτιές από βατήρα (βίντεο)