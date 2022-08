Η Έμμα Μάκεϊ θα υποδυθεί την Έμιλυ Μπροντέ

Life

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Sex Education, θα πρωταγωνιστήσει σε μια δραματική ταινία εποχής.

Η Έμμα Μάκεϊ (Emma Mackey) η οποία έγινε διάσημη μέσα από την εμφάνισή της στο «Sex Education» του Netflix και τη διασκευή της Αγκάθα Κρίστι «Death on the Nile», τώρα ξεδιπλώνει το ταλέντο της σε μία δραματική ταινία εποχής, σύμφωνα με το περιοδικό Tatler.

Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Emily», με θέμα τη ζωή της διάσημης Αγγλίδας μυθιστοριογράφου, Έμιλι Μπροντέ τη συγγραφέα του έργου «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 30 ετών.

«Το έργο και τα λόγια της Έμιλι Μπροντέ είναι γεμάτα πάθος, συναίσθημα, βία και έντονη ευφυΐα, και πάντα λαχταρούσα να μάθω ποια ήταν πραγματικά» δήλωσε η σεναριογράφος Φράνσις Ο' Κόνορ.

