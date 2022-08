Κοινωνία

Fast Ferries Andros: επιστροφή στην Ραφήνα, λόγω βλάβης

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες που αντί για τους νησιώτικους προορισμούς τους, οδηγήθηκαν ξανά στο λιμάνι από όπου αναχώρησαν το πρωί.

Στο λιμάνι της Ραφήνας με 446 επιβάτες, επιστρέφει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Fast Ferries Andros λόγω μηχανικής βλάβης στη δεξιά κύρια μηχανή που παρουσίασε στα ανοιχτά της Καρύστου.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Ραφήνας για Ανδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, με 446 επιβάτες και 50 άτομα πλήρωμα 79 ΙΧ αυτοκίνητα, δύο φορτηγά και 14 δίκυκλα.

Οι επιβάτες του πλοίου αναμένεται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

