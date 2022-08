Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος - Παναγία Σουμελά: Εκατοντάδες πιστοί “κατέκλυσαν” το Βέρμιο

Εκατοντάδες πιστοί, κυρίως ποντιακής καταγωγής, ανηφόρισαν στις πλαγιές του Βερμίου για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Κανονικά πραγματοποιήθηκαν φέτος, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Εκατοντάδες πιστοί, κυρίως ποντιακής καταγωγής, ανηφόρισαν στις πλαγιές του Βερμίου για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας.

Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας απονεμήθηκαν και οι έπαινοι, μαζί με χρηματικό Βραβείο, του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» σε δύο αριστούχους μαθητές του Λυκείου Μακρυχωρίου, στη μνήμη των 21 μαθητών που είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο στην κοιλάδα των Τεμπών.

Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γιώργος Τανιμανίδης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ενώ παρέστησαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ν.Δ), Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Άγγελος Τόλκας (ΣΥΡΖΑ-ΠΣ), Γιώργος Αρβανιτίδης (ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής), η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.

