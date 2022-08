Life

Ο Στιβ Μάρτιν σταματά την υποκριτική: “Παραδόξως, αυτό ήταν”

Τι δήλωσε ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, για τον τρόπο με τον οποίο θα αποσυρθεί σταδιακά από την υποκριτική.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός και μουσικός Στιβ Μάρτιν ανακοίνωσε πως σκοπεύει να ελαττώσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες μετά το τέλος της σειράς «Only Murders in the Building», αλλά δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «αποσύρομαι».

«Όταν τελειώσει αυτή η τηλεοπτική σειρά, δεν θα ψάξω γι' άλλες» είπε στο «The Hollywood Reporter». «Δεν θα αναζητήσω ούτε νέες ταινίες. Δεν θέλω να κάνω cameo. Παραδόξως, αυτό ήταν». Στην καριέρα των έξι δεκαετιών του, ο Μάρτιν έχει αποσπάσει σημαντικά βραδεία και χαίρει εκτίμησης και σεβασμού από τους συναδέλφους του. Το 2013 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στον χώρο.

Του λείπει μόνο ένα βραβείο Tony για να ολοκληρώσει τη συλλογή EGOT: Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Ο γεννημένος στις 14 Αυγούστου 1945, ταλαντούχος ηθοποιός πολύ πριν γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του σε ξεκαρδιστικές ταινίες του Χόλυγουντ, είχε ήδη ξεκινήσει την καριέρα του ως stand-up κωμικός, στα μέσα των ΄70s. Ωστόσο, ο Στιβ Μάρτιν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις ταινίες «Ο πατέρας της νύφης», «Roxanne» και «Ο ροζ πάνθηρας».

Στο «Only Murders In the Building» ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ, δύο κωμικοί των ΗΠΑ με λαμπρή καριέρα, μαζί με την Σελένα Γκόμεζ που δίνει την απαιτούμενη «φρεσκάδα» συνθέτουν ένα τρίο που σε κάνει να το αγαπήσεις. Στη συγκεκριμένη σειρά, ο Στιβ Μάρτιν γράφει και το σενάριο μαζί με τον Τζον Χόφμαν.

Πηγή: naftemporiki.gr

