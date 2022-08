Υγεία - Περιβάλλον

Μπουρλά: θετικός στον κορονοϊό ο CEO της Pfizer

Ποια συμπτώματα ταλαιπωρούν τον Αλμπέρτ Μπουρλά, μετά την ανακοίνωση πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρέθηκε θετικός στην COVID-19 και παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτωματολογία.

Ο Μπουρλά, 60 ετών, είπε πως ξεκίνησε να λαμβάνει θεραπεία με το αντιικό χάπι της εταιρίας του κατά της COVID-19, Paxlovid, και ότι έχει τεθεί σε απομόνωση και ακολουθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας.

