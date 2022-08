Κόσμος

Μάλι: Πλήρης απόσυρση των γαλλικών στρατευμάτων

Τα πραξικοπήματα στο Μάλι, το Τσαντ και στην Μπουρκίνα Φάσο έχουν εξασθενίσει τις συμμαχίες της Γαλλίας στις πρώην αποικίες της κι έχουν ενθαρρύνει τους τζιχαντιστές.

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα πως όλα τα στρατεύματά της που πολεμούσαν τους ισλαμιστές μαχητές στο Μάλι από το 2013 έχουν τώρα φύγει από τη χώρα, έπειτα από την απόφαση για αποχώρηση που ελήφθη τον Φεβρουάριο λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Παρίσι και το Μπαμακό.

Η Γαλλία και οι στρατιωτικοί σύμμαχοί της είχαν δηλώσει τότε πως έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία παραμονής στο Μάλι πολεμώντας τους ισλαμιστές στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, θα μετακινούνταν στον Νίγηρα.

"Από σήμερα το πρωί... αυτή η αναδιάταξη τέθηκε σε εφαρμογή με την αναχώρηση από το Μάλι του τελευταίου Γάλλου στρατιώτη της Επιχείρησης Barkhane", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Μέγαρο των Ηλυσίων.

"Η Γαλλία παραμένει δεσμευμένη στο Σαχέλ, στον Κόλπο της Γουινέας και στην περιοχή της Λίμνης Τσαντ μαζί με όλους τους εταίρους για τη σταθερότητα και για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας", ανέφερε η ανακοίνωση του Ελιζέ.

Τα πραξικοπήματα στο Μάλι, το Τσαντ και στην Μπουρκίνα Φάσο έχουν εξασθενίσει τις συμμαχίες της Γαλλίας στις πρώην αποικίες της, έχουν ενθαρρύνει τους τζιχαντιστές που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της ερήμου και περιοχών με θαμνώδη βλάστηση, και έχουν ανοίξει την πόρτα σε μια μεγαλύτερη ρωσική επιρροή.

