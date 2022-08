Κοινωνία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ξεκινούν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης για το 2022-2023

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.

Από σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αίτησης δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι:

–στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄1588/2021, και Γ΄ 1653/2021, 1694 Γ΄/2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) καθώς και των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2679/2021, και Γ΄ 2680/2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν),

–στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, Σελίδα 2 από 24 ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

– στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ) (https://opsyd.sch.gr/) και θα ενημερωθούν για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

