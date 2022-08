Κοινωνία

Καιρός – Meteo: Καύσωνας προ των πυλών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο, αναμένεται να φτάσει κατά τόπους, τους 41-42 βαθμούς κελσίου.

Ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, το οποίο θα διαρκέσει αρκετές μέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Συγκεκριμένα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει την επικράτηση θερμών αερίων μαζών σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η κορύφωση της θερμής μεταφοράς εκτιμάται μέσα στο διήμερο Παρασκευής 19/8 - Σαββάτου 20/8, οπότε η θερμοκρασία είναι αρκετά πιθανό να φτάσει κατά τόπους τους 41-42 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του ΕΑΑ / meteo.gr, η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Αιτία γι' αυτή την αύξηση αποτελεί η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την επικράτηση ξηρών συνθηκών.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα νεκρά δασικά καύσιμα, ειδικότερα δε τα πιο λεπτά όπως φύλλα, βελόνες, μικρά κλαδιά και κορμοί, αποβάλλουν υγρασία στην ατμόσφαιρα και ξεραίνονται γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η ανάφλεξη, εφόσον υπάρξει κάποια πηγή θερμότητας, και στη συνέχεια η διατήρηση της καύσης και η γρήγορη μετάδοση (εξάπλωση) της φωτιάς.

Ειδικότερα, η πρόγνωση της περιεχόμενης υγρασίας των νεκρών δασικών καυσίμων για την Τετάρτη 17/8 είναι ότι αυτή αναμένεται να πέσει κάτω από το 10% στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι τιμές αυτές δημιουργούν ευνοϊκό υπόβαθρο για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο