Ηλεκτρικό ρεύμα – φυσικό αέριο: Καλπάζουν… οι τιμές

Νέο ιστορικό ρεκόρ σήμερα για τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Η τιμή διαμορφώνεται έξι φορές υψηλότερα σε σχέση με την περσινή.

Οι ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψαν σήμερα νέο ιστορικό ρεκόρ, ακολουθώντας το ράλι των τιμών του φυσικού αερίου. Είναι προφανές ότι η ενεργειακή κρίση βαθαίνει και απειλεί να βυθίσει σε ύφεση την Ευρώπη.

Στη Γερμανία το βασικό συμβόλαιο ενός έτους (που λειτουργεί ως συμβόλαιο αναφοράς για όλη την ήπειρο) ενισχύθηκε σήμερα έως και 3,7% στα 477,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή είναι έξι φορές υψηλότερη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, έχοντας διπλασιαστεί μόνο το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το συμβόλαιο αναφοράς του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ έχει επίσης δει την τιμή του να υπερδιπλάσιαζεται από τον Ιούνιο. Σήμερα η τιμή του ανήλθε έως και τα 230 ευρώ, τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, για να περιοριστούν στη συνέχεια τα κέρδη με την τιμή στα 220,11 ευρώ. Το αντίστοιχο βρετανικό συμβόλαιο έκανε επίσης άλμα 6,8%.

Η εκρηκτική άνοδος οφείλεται στους φόβους ότι η Ευρώπη δεν θα προλάβει να παράξει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ενόψει ενός βαρύ χειμώνα, κατά τον οποίο δεν αποκλείεται η Ρωσία να θελήσει να κόψει τελείως τις ροές. Ήδη οι ροές από τον Nord Stream έχουν πέσει στο 20% της δυναμικότητας του αγωγού, με τη Μόσχα να επικαλείται προβλήματα συντήρησης της τουρμπίνας. Η ζήτηση αυτό το διάστημα είναι υψηλή λόγω της χρήσης των κλιματιστικών, αλλά και τον χειμώνα προβλέπεται να αυξηθεί σε ακόμη περισσότερο, καθώς θα μπαίνουν στην πρίζα οι θερμαντικές συσκευές.

Δεν είναι όμως μόνο οι λογαριασμοί ρεύματος που φουσκώνουν και δημιουργούν ένα βουνό απλήρωτων οφειλών. Οι υψηλές τιμές ενέργειας σημαίνουν υψηλότερο κόστος ζωής για τα νοικοκυριά και εντεινόμενη πίεση για τις κυβερνήσεις, που προσπαθούν να λάβουν σειρά μέτρων ελάφρυνσης, αποφεύγοντας τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

