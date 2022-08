Οικονομία

Προϋπολογισμός 2022: Υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 5,1 δις στο 7μηνο

Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχή στις τεράστιες εξωγενείς πιέσεις, δήλωσε ο Σκυλακάκης

Πρωτογενές έλλειμμα μόλις ύψους 1.167 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5.808 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021 παρουσιάζει ο προϋπολογισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.697 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.797 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.846 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.556 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 31.094 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.167 εκατ. ευρώ ή 19,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο, τα έσοδα ενισχύθηκαν από τη σημαντική είσπραξη της επιστρεπτέας προκαταβολής που ανήλθε σε 897 εκατ. ευρώ περίπου για τον εν λόγω μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2022

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.591 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9.180 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 12.515 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.167 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5.808 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.697 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.797 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.846 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.556 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 31.094 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.167 εκατ. ευρώ ή 19,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο, τα έσοδα ενισχύθηκαν από τη σημαντική είσπραξη της επιστρεπτέας προκαταβολής που ανήλθε σε 897 εκατ. ευρώ περίπου για τον εν λόγω μήνα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.149 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 758 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.391 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.776 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 384 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.160 εκατ. ευρώ).

Για τον Ιούλιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 7.438 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.718 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.892 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.677 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6.421 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.582 εκατ. ευρώ ή 32,7% έναντι του στόχου, λόγω κυρίως της είσπραξης της τρίτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Νοέμβριο, και της σημαντικής είσπραξης από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 41 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (496 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 514 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 424 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (90 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ανήλθαν στα 38.288 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.079 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 581 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 670 εκατ. ευρώ. Μειωμένες παρουσιάζονται και οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 392 εκατ. ευρώ. Αντίθετα αυξημένες πληρωμές σε σχέση με τους στόχους παρατηρούνται κυρίως στις επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ (κατά 559 εκατ. ευρώ).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 5.350 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 789 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 4.561 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 79 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

δ) η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 53 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ε) η έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ,

στ) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 149 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

ζ) οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 90 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 91 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 258 εκατ. ευρώ,

η) η πρόσθετη επιχορήγηση προς την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των υπέρ της ΔΥΠΑ συνεισπραττόμενων εισφορών και

θ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 49 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου, έχει ως εξής:

α) επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 206 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων,

β) επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 135 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων,

γ) επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων κίνησης (fuel pass) ύψους 131 εκατ. ευρώ και για την ενίσχυση λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) ύψους 280 εκατ. ευρώ,

δ) επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων,

ε) αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ και

στ) επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης ύψους 74 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1.195 εκατ. ευρώ.

Σκυλακάκης: Αντοχή της οικονομίας στις τεράστιες πιέσεις

Σε σχετική του δήλωση, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναφέρει τα εξής: Η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίζεται και τον μήνα Ιούλιο. Είναι συνυφασμένη με την αντοχή που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία στις τεράστιες εξωγενείς πιέσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

«Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μαζική επιστροφή του ενός τρίτου σχεδόν της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ως εναλλακτική η εξόφληση σε πάρα πολλές και χαμηλού επιτοκίου δόσεις. Η μαζική αυτή επιστροφή αποδεικνύει ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

