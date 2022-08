Κοινωνία

Έβρος: Στο ΚΥΤ Φυλακίου μεταφέρονται οι 38 πρόσφυγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος, ο τρόπος αλλά και το σημείο από το οποίο πέρασαν σε ελληνική επικράτεια.

Στο ΚΥΤ Φυλακίου μεταφέρονται σήμερα οι 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια, τέσσερα χιλιόμετρα νότια της τουρκικής νησίδας όπου είχαν εγκλωβιστεί για αρκετές μέρες. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους.

Πρόκειται για 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μια έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Τους 38 μετανάστες, επισκέφθηκαν δύο διερμηνείες και τους ενημέρωσαν για τις διαδικασίες. Παράλληλα τους δόθηκαν σάντουιτς, νερό και χυμοί φρούτων. Ακόμη οι εξετάστηκαν από νοσηλεύτρια του ΕΟΔΥ. Κατά δήλωσή τους, προέρχονται από τη Συρία.

Παράλληλα, ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος αλλά και ο τρόπος που πέρασαν στα ελληνικά σύνορα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, βρέθηκε σήμερα το πρωί στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου στον Έβρο προκειμένου να ενημερωθεί, για την ομάδα μεταναστών η οποία αφίχθη χθες σε ελληνικό έδαφος καθώς και για την κατάσταση της υγείας τους.

Υπενθυμίζεται πως τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εκδοθεί δύο ανακοινώσεις από το Αρχηγείο στις οποίες γινόταν αναφορά πως η εν λόγω νησίδα στην οποία αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι βρίσκονταν τα 38 άτομα, ήταν εκτός ελληνικής επικράτειας και έτσι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές σε καμία ενέργεια.

Νωρίτερα σήμερα η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) είχε προειδοποιήσει ότι 39 πρόσφυγες βρίσκονται παγιδευμένοι στη νησίδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών.

Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών, για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας".





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο