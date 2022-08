Κοινωνία

Απόπειρα αρπαγής 2χρονου παιδιού: Συνελήφθη μία γυναίκα

Που εντοπίστηκε η γυναίκα που φέρεται να προσπάθησε να αρπάξει το 2χρονο παιδί από τη θεία του

Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα που σήμερα το πρωί προσπάθησε να αρπάξει ένα δίχρονο παιδί στο Κουκάκι, στην οδό Μεϊντάνη

Η άγνωστη γυναίκα, προσπάθησε να αρπάξει το δίχρονο παιδί από τη θεία του, τη στιγμή που το έβαζε στο αυτοκίνητο. Εκείνη έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραπεί σε φυγή.

Η καταγγελία έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. To συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή, αλλά έγινε γνωστό σήμερα.

