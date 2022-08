Κόσμος

Συρία: σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τουρκικά στρατεύματα στο Κομπάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από τα τουρκικά στρατεύματα στην Βόρεια Συρία.

Τουρκικά στρατεύματα και Κούρδοι μαχητές που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ αντάλλαξαν σφοδρά πυρά σήμερα στη συνοριακή πόλη Κομπάνι της βόρειας Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη.

Τα πυρά πυροβολικού έπληξαν σημεία μέσα στην πόλη και στις άκρες της, αρχής γενομένης τη νύχτα και εντεινόμενα στη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με κατοίκους και την ημιαυτόνομη τοπική διοίκηση της πόλης.

Η διοίκηση ανέφερε σε ανακοίνωση που ανέβασε στο διαδίκτυο πως τουλάχιστον ένα παιδί σκοτώθηκε από τους βομβαρδισμούς και άλλοι τραυματίστηκαν.

Η Άγκυρα θεωρεί πως το ημιαυτόνομο σύστημα –με επικεφαλής κουρδικές παρατάξεις που ασκεί τη διοίκηση σε τμήματα της βόρειας και ανατολικής Συρίας-- συνιστά απειλή για την εθνική της ασφάλεια στα σύνορα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πει ότι θα εξαπολύσει μια νέα επίθεση για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας 30 χιλιομέτρων στη βόρεια Συρία, 'καταπίνοντας' το Κομπάνι και άλλες πόλεις που τελούν υπό τον έλεγχο των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Το Κομπάνι απολάμβανε μια σχετική ηρεμία αφότου υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ Κούρδοι μαχητές απώθησαν μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από την πόλη το 2015.

Όμως οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντείνονται σε πολλές συνοριακές πόλεις. Τουλάχιστον τρεις Κούρδοι διοικητές σκοτώθηκαν τον περασμένο μήνα, με τις SDF να επιρρίπτουν την ευθύνη στην Άγκυρα.

Η Ντιλβίν, ιδιοκτήτρια καταστήματος και μητέρα ενός παιδιού, είπε πως εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους στο Κομπάνι όταν οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν σήμερα.

"Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις, αυτοκίνητα παντού, κόσμος να ρωτάει για τους φίλους και την οικογένειά του. Τότε άρχισαν να αυξάνονται οι κρότοι, οι κρότοι ήταν παντού", δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικώς από το Κομπάνι.

"Τόσες κραυγές. Τόσος πολύς φόβος. Τώρα όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους", είπε η Ντιλβίν που προτίμησε να αναφέρει μόνο το μικρό της όνομα για λόγους ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός 2022: Υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 5,1 δις στο 7μηνο

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο