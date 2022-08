Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νέες μολύνσεις της τελευταίας εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Τον αριθμό των νέων κρουσμάτων Covid-19, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο ΕΟΔΥ.

Αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα 73.710 κρούσματα COVID-19 (7.065 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -27% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.654.737 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. To ???? για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.91 (95% ΔΕ: 0.78 - 1.05).

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ευρήματα της έρευνας για νέα κρούσματα απο μεταλλάξεις του κορονοϊού ανά την Ελλάδα.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν και οι διακυμάνσεις στο ιικό φορτίο που καταγράφεται στα λύματα μεγάλων πόλεων, με την Αττική να παρουσιάζει αύξηση κατά 27% μέσα σε μία εβδομάδα.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός 2022: Υπέρβαση φορολογικών εσόδων κατά 5,1 δις στο 7μηνο

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο