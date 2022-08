Κοινωνία

Πάτρα - Αρπαγή και ξυλοδαρμός ανήλικης: Το ξέσπασμα της μητέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η γυναίκα για τα ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει το κορίτσι και όσα αποδίδει στον νεαρό φίλο της, που έχει συλληφθεί για την αρπαγή και την άσκηση βίας στην 16χρονη

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν σήμερα, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πάτρας, τα τρία άτομα –πατέρας, μητέρα και γιός - που κατηγορούνται πως εμπλέκονται στην αρπαγή και στον ξυλοδαρμό μιας 16χρονης.

Η μητέρα της κοπέλας, που μίλησε στον Κωνσταντίνο Φλαμή και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ήρθε και πάλι σήμερα αντιμέτωπη στα δικαστήρια, με τον 20χρονο φίλο της ανήλικης κόρης της και τους γονείς του.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι απειλείται.

Όπως είπε η κ. Χριστίνα Τσαμπρού, έχει υποβάλει μηνύσεις για αρπαγή και κακοποίηση της κόρης της, από τον σύντροφο της, στην Πάτρα.

Τονίζει ότι το κορίτσι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ότι έχει νοσηλευτεί και παρά τα όσα έχει υποστεί, επιστρέφει στο σπίτι του 20χρονου.

Η Αστυνομία προχώρησε το Σάββατο σε τρεις συλλήψεις με την κατηγορία της αρπαγής ανήλικης. Πέρασε χειροπέδες στον νεαρό και στους δυο γονείς του, που την φιλοξενούν στο σπίτι τους. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ και οι τρεις θα καθίσουν στο εδώλιο την Πέμπτη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η νεαρή, πριν από 40 μέρες, είχε νοσηλευτεί και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την μητέρα της, ο σύντροφος μαζί με φίλους του, έσπασε την περίφραξη, μπήκε μέσα και την άρπαξε, μεταφέροντας την και πάλι στην Πάτρα.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, την χτύπησε και μάλιστα σε δημόσιο χώρο, προκαλώντας της τραύματα σε πρόσωπο και σώμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: “Οι Τούρκοι μας έστειλαν στην νησίδα”, λένε οι διασωθέντες

Όσκαρ: “Συγγνώμη” στην Ινδιάνα που έστειλε ο Μάρλον Μπράντο στην απονομή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)