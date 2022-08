Αχαΐα

Πάτρα - Αρπαγή ανήλικης: Συλλήψεις πατέρα, μητέρας και γιού

Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία της μητέρας του ανήλικου κοριτσιού.

Τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αρπαγή ανήλικης.

Πρόκειται, για πατέρα, μητέρα και γιο, ενώ η 16χρονη μεταφέρθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας και εκτίμησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, όπως κατήγγειλε η μητέρα της 16χρονης, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν τη διαφυγή της ανήλικης από το σπίτι της και την φιλοξενούσαν στο δικό τους σπίτι.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, εντόπισαν και συνέλαβαν σε περιοχή της Πάτρας, τους δύο εκ των τριών κατηγορούμενων, ενώ έπειτα από λίγη ώρα προσήλθε αυτοβούλως, μαζί με την ανήλικη, στην Ασφάλεια και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ο γιος των δύο πρώτων συλληφθέντων.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του Β' Αστυνομικού Τμήματος στο νοσοκομείο, για την παροχή ιατρικής βοήθειας και εκτίμησης.

