Κίνα: Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αυγών γιατί οι κότες δεν γεννάνε!

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι κότες έχουν επηρεαστεί από τον παρατεταμένο καύσωνα και οι παραγωγοί εγκαθιστούν κλιματιστικά για να τις δροσίσουν.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στην Κίνα έχουν προκαλέσει αύξηση στην τιμή των αυγών καθώς εξαιτίας της ζέστης οι κότες γεννούν λιγότερο από το κανονικό, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κύματα καύσωνα πλήττουν τακτικά την Κίνα το καλοκαίρι, κυρίως το δυτικό, άνυδρο τμήμα της χώρας όπως και τον νότο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες είναι πιο ισχυροί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που έχει ήδη επιπτώσεις στην οικονομία.

Στην πόλη Χεφέι, στην ανατολική Κίνα που βρίσκεται 900 χιλιόμετρα νότια του Πεκίνου, οι πτηνοτρόφοι παρατήρησαν μείωση στην παραγωγή αυγών λόγω της ζέστης, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Για να δροσίσουν τις κότες, κάποιοι παραγωγοί αναγκάστηκαν να εγκαταστήσουν κλιματιστικά, ανέφερε η εφημερίδα Jianghuai Morning News.

Η μείωση στην παραγωγή οδήγησε σε αύξηση κατά περίπου 30% της τιμής των αυγών στη Χεφέι, πρωτεύουσα της επαρχίας Ανουί. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε πολλές επαρχίες.

Οι παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες βλάπτουν την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως τα αυγά και το γάλα, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Στη Χεφέι έχουν καταγραφεί ήδη φέτος 14 ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Εξάλλου πολλές πόλεις στην Κίνα καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες θερμοκρασίες ρεκόρ και οι αρχές εξέδωσαν εκ νέου τη Δευτέρα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα.

Πολλές επαρχίες δίνουν με το δελτίο ηλεκτρική ενέργεια στους επαγγελματίες, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης δέχεται πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης και τα υδροηλεκτρικά φράγματα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν εξαιτίας της μείωσης του επιπέδου των υδάτων.

