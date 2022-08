Πολιτική

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Τεντόγλου, Ντρισμπιώτη και Παπακωνσταντίνου

«Μας κάνουν όλους περήφανους και χαρούμενους», έγραψε στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Τα συγχαρητήρια του μετέφερε μέσω twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Έλληνες αθλητές για τις σπουδαίες διακρίσεις και τα χρύσα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου αλλά και σε αυτό της Κωπηλασίας στο Μόναχο

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας που υψώνουν τη γαλανόλευκη στα βάθρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου #Munich2022. Αντιγόνη, Μίλτο, Αντώνη, σας ευχαριστούμε. Τα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται εκεί, οδηγούν τη χώρα μακριά και ψηλά. Μας κάνουν όλους περήφανους και χαρούμενους», έγραψε στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο χθες στο άλμα εις μήκος, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε πρώτη στα 35 χλμ. βάδην ενώ ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου αναδείχθηκε πρωταθλητήε του ελαφρού σκιφ στην κωπηλασία.

