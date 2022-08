Αθλητικά

Europa Conference League: Το Brexit “μπλοκάρει” αντίπαλους της Γουέστ Χαμ

Πως και γιατί δύο παίκτες της Βίμποργκ δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στον αγγλικό σύλλογο.

Δύο Αφρικανοί ποδοσφαιριστές της Βίμποργκ δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για τον αυριανό πρώτο αγώνα με τη Γουέστ Χαμ για τα πλέι οφ του Europa Conference League, λόγω των κανονισμών που ισχύουν στην Αγγλία για πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το "Brexit", όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος από τη Δανία. Ο Νιγηριανός εξτρέμ, Ιμπραχίμ Σαΐντ, και ο επιθετικός από την Γκάμπια, Αλασάνα Τζάτα, δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή, καθώς ο σύλλογος δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει βίζα για τους δύο παίκτες ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στο "London Stadium".

«Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα και είμαστε σε στενή επαφή με την DBU (σ.σ. η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας), την UEFA, τις δύο πρεσβείες και άλλον έναν ξένο σύλλογο που βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση» αναφέρει η Βίμποργκ σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε και προσθέτει: «Όμως, δυστυχώς, αυτό αποδείχθηκε αδύνατο, καθώς υπάρχει ένας χρόνος επεξεργασίας αρκετών εβδομάδων και ο αγώνας προγραμματίστηκε μόλις πριν από μια εβδομάδα».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Γέσπερ Φρέντμπεργκ, δήλωσε: «Είναι κρίμα από αθλητική άποψη, καθώς και οι δύο παίκτες θα είχαν ρόλο στον αγώνα. Όμως, είναι ακόμη πιο κρίμα από ανθρώπινη άποψη που αυτοί οι δύο χάνουν αυτή τη σπουδαία εμπειρία».

Στην Γουέστ Χαμ ο Τίλο Κέρερ

Ενισχύεται η Γουέστ Χαμ ενόψει της σεζόν 2022-23, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (17/8) την απόκτηση του Τίλο Κέρερ από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γερμανός διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4+2 ετών με τα «σφυριά» και αποτελεί το έκτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες, μετά τους Ναγέφ Αγκέρντ, Αλφόνς Αρεολά, Τζιανλούκα Σκαμάκα, Μάξγουελ Κορνέ και Φλιν Ντάουνς.

Δεν ανακοινώθηκαν οι οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής, αλλά τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Γουέστ Χαμ κατέβαλε ένα αρχικό κόστος περίπου 10 εκατομμυρίων λιρών για τον 25χρονο Γερμανό, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός ή ως φουλ μπακ, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως αμυντικός μέσος.

Την παρελθούσα σεζόν ο Κέρερ «έγραψε» 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν, με απολογισμό δύο γκολ.

