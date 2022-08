Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: η απονομή του χρυσού μεταλλίου (βίντεο)

Στιγμές συγκίνησης χάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου, που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου υπό την υπόκρουση του εθνικού μας Ύμνου.

Λίγες ώρες μετά το τεράστιο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, που του έδωσε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου και του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, η στιγμή της απονομής είναι γεγονός.

Σε πνεύμα συγκίνησης, ο νεαρός έλληνας αθλητής, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και κρέμασε το χρησό μετάλλιο στο στήθος του γεμίζοντας υπερηφάνεια τη χώρα για το σουδαίο του κατόρθωμα.

Το "χρυσό" παιδί των Γρεβενών, το βράδυ της Τρίτης, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις του, καθώς στο τέταρτο άλμα του "πέταξε" στα 8.52 μέτρα, λίγο πιο κάτω από το προσωπικό του ρεκόρ που είναι τα 8.60 μέτρα. Αυτό αποτέλεσε και ρεκόρ αγώνων αλλά και την καλύτερη επίδοση της χρονιάς.

Πηγή βίντεο: Facebook / segas.gr

