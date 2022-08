Τεχνολογία - Επιστήμη

Viral: Μηχανικός έβαλε “πόδια” σε… φίδι (βίντεο)

Το πείραμα ενός μηχανικού που υποστηρίζει πως “διόρθωσε ένα σφάλμα της Φύσης”.

Ένα φίδι…ρομπότ δημιούργησε ο μηχανικός και YouTuber Άλλεν Παν, αναρτώντας στο κανάλι του σχετικό βίντεο με τον τίτλο «Δίνοντας ξανά πόδια στα φίδια». Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα ερπετά που σήμερα δεν έχουν πόδια εξακολουθούν να έχουν στο DNA τους το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των άκρων.

Στο βίντεο, ο Παν εξηγεί το πώς εμπνεύστηκε από άλλα ερπετά και υδρόβια ζώα για την κατασκευή των ρομποτικών άκρων του φιδιού και μας περιγράφει τις δοκιμές που έκανε με ένα λούτρινο κουκλάκι σε σχήμα…φιδιού. Με τον καιρό, ο μηχανικός κατάφερε να δημιουργήσει έναν λειτουργικό εξωσκελετό με πόδια, τον οποίο δοκιμάζει στο τέλος του βίντεο σε ένα πραγματικό φίδι.

Το ιδιαίτερο αυτό πείραμα έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, με τις αντιδράσεις του κόσμου να ποικίλλουν.

Άλλοι, όπως αναφέρει το eleftherostypos.gr, αντιμετώπισαν το εγχείρημα με επιφυλακτικότητα, ωστόσο οι περισσότεροι ενθουσιάστηκαν με το πόσο εύκολα το φίδι συνήθισε τον εξωσκελετό. Μερικοί έκαναν, μάλιστα, λόγο για ένα «χαριτωμένο» και «πολύ παρεξηγημένο» είδος, αφού το βίντεο τους έκανε να δουν τα φίδια με άλλο μάτι.

