“Εκρηξη” τζίρου για τις επιχειρήσεις το β’ τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το άλμα στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων. Το “άλμα” στις εισπράξεις συνεχίζεται και τον Ιούνιο.

Εκτόξευση τζίρου για τις ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο του χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, που είχε διαμορφωθεί σε 79,8 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 128,8%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 4,2%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Ιούνιος όπως προκύπτει για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ήταν 34,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45,1% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, που είχε ανέλθει σε 23,6 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 141,4%.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 31,5%.

