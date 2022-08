Παράξενα

Fake news ότι πέθανε ο Γιώργος Μάγκας

Την "είδηση" έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας μάλιστα και τα συλλυπητήρια του, ωστόσο, ευτυχώς, η πληροφόρηση του ήταν λάθος.

Σάλος προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σχετικά με τον Γιώργο Μάγκα, μετά από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος έγραφε πως πέθανε ο «βασιλιάς του κλαρίνου», κάτι που ευτυχώς δεν ισχύει.

Στην πρώτη εκείνη ανάρτηση, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα ότι έφυγε από κοντά μας ο βιρτουόζος του κλαρίνου κ βασιλιάς των πανηγυριών, ο υπέροχος Γιώργος Μαγγας! Τον γνώρισα σε μια περιοδεία μας με τον Γιάννη Μόρτζο πριν 20 χρόνια στα Γιάννενα σε μια ταβερνούλα και μου είπε μαζί με την υπέροχη σύντροφο του την Τζουλη, ότι με αγαπούν και με θαυμάζουν. Γίναμε φίλοι! Μας κάλεσε όλο τον θίασο στο πανηγύρι κ όταν μπήκαμε όπως μας είδε, είπε με την ωραία φωνή του, καλωσορίζω τον θίασο του αγαπημένου μου Σπύρου Μπιμπίλα.. Δεν ήξερα πως να το μαζέψω, γιατί εγώ απλά συνεργαζόμουν με τον θίασο του Γιάννη Μόρτζου... Γελάσαμε τόσο πολύ... Καλό ταξίδι υπέροχε Γιώργο Μάγγα, θα μας λείψεις πολύ... Κουράγιο Τζούλη».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, στον οποίο επισημάνθηκε μετά απο πάνω απο μισή ώρα απο την στιγμή που έκανε την ανάρτηση, πως το περιεχόμενο της δεν ευσταθεί, ζήτησε συγγνώμη για τη λάθος πληροφορία που ανήρτησε - και η οποία, όπως ειναι φυσικό, αναπαράχθηκε από όλα τα διαδικκτυακά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Όπως γράφει ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, «Ζητώ συγγνώμη για μια ακόμα φορά με πληροφορησαν λάθος και εμφανισα την είδηση περί του θανατου του φίλου Γιώργου Μάγκα.. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει να μας πληροφορουν με ψευδείς ειδήσεις περι θανάτων ! Χαίρομαι που ο Γιώργος Μαγκας ζει !!!!».

Οργισμένες δηλώσεις διάψευσης όσων γράφονταν περί θανάτου του Γιώργου Μάγκα έκαναν ο ίδιος και η σύζυγος του, ενώ παρεμφερούς περιεχομένου αναρτήσεις έκακαν στα social media τα παιδιά του.

