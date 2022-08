Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παρασκευής: Όσοι γυρίζουν από διακοπές να μην συναντούν ηλικιωμένους

Τι είπε ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για την ανάγκη αυτοπεριορισμού, λόγω της έξαρσης στα κρούσματα. Τι θα γίνει με τα σχολεία και τις μάσκες. Τι είπε για τα δεκάδες κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Δημήτρης Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, για την ευλογιά των πιθήκων και τον κορονοϊό.

Σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων και τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ, ο κ. Παρασκευής είπε πως «πρόκειται για νόσημα που δεν είναι και τόσο μολυσματικό. Αφορά κυρίως άνδρες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής».

Για τον κορονοϊό επεσήμανε πως «είχαμε μεγάλη έξαρση και μεγάλο κύμα κορονοϊού που κράτησε και τον Αύγουστο. Τα άτομα που γυρίζουν από διακοπές, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σε ότι αφορά τις επαφές τους, τις πρώτες ημέρες τουλάχιστον, με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καθώς πολλά κρούσματα είναι ασυμπτωματικά. Η γενικότερη σύσταση είναι αυτή, για διάστημα περίπου πέντε ημέρων. Δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε όλοι sefl test, αλλά συστήνεται να αποφύγουμε μετά τις διακοπές να συναντήσουμε τις πρώτες ημέρες υπερήλικες ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

«Για το φθινόπωρο, υπάρχει πιθανότητα να δούμε έξαρση, αλλά καθώς δεν προβλέπεται να υπάρχει κύμα υπερβολικής νόσησης, η διαχείριση του θα είναι διαφορετική», σημείωσε ο κ. Παρασκευής, που είναι και Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Για το άνοιγμα των σχολείων και το πρωτόκολλο που θα ισχύσει, κυρίως δε εάν θα προβλέπεται η χρήση μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο κ. Παρασκευής είπε πως σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις και θα ανακοινωθούν.

Σημείωσε δε πως η πιθανότητα σοβαρής νόσησης από τον κορονοϊό, είναι πολύ μικρότερη από όσο παλαιότερα, η ανοσία λόγω του εμβολιασμού και λόγω της νόσησης μεγάλου μέρους του πληθυσμού είναι σημαντική, ωστόσο συστήνεται στους ηλικιωμένους και σε ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν με την τέταρτη δόση του εμβολίου.

