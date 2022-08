Πολιτική

“THRACIAN VIPER 2022”: Ελληνικά F-16 σε διακρατική άσκηση (εικόνες)

Σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και του Καναδά, εκπαιδεύθηκαν οι Έλληνες πιλότοι.

Ανακοίνωση για την συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διακρατική Συνεκπαίδευση «THRACIAN VIPER 2022» εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ, αναφέροντας τα εξής:

«Από την Δευτέρα 08 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Διακρατική Συνεκπαίδευση «THRACIAN VIPER 2022» που πραγματοποιήθηκε στο FIR Σόφιας με Μαχητικά Αεροσκάφη F-16 της 110 και της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ).

Η εν λόγω Συνεκπαίδευση, η οποία είναι τύπου INVITEX-LIVEX (Invitation to an Exercise - Live Exercise) και διοργανώθηκε από την Πολεμική Αεροπορία της Βουλγαρίας, έλαβε χώρα με την συμμετοχή των Πολεμικών Αεροποριών της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, του Καναδά, των ΗΠΑ και της Ρουμανίας, κατά την διάρκεια της οποίας εκτελέστηκαν αντικείμενα εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training - DACT) με σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Η Συνεκπαίδευση «THRACIAN VIPER 2022», η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2010 και στην οποία οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο».

