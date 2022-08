Παράξενα

Φάλαινα χτυπιέται σε τζάμι ενυδρείου - Ζει 12 χρόνια σε απομόνωση (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με το θηλαστικό να έχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και οι αναφορές στην ιστορία της αιχμαλωσίας της.

Η φάλαινα όρκα με το όνομα Κίσκα, ζει εδώ και 12 χρόνια σε απομόνωση, δεν αντέχει άλλο, και χτυπά το κεφάλι της στην πισίνα του ενυδρείου. Η Κίσκα βρίσκεται κλεισμένη στο ενυδρείο MarineLand στο Οντάριο του Καναδά και είναι περίπου 45 ετών.

Την είχαν αιχμαλωτίσει στα νερά της Ισλανδίας το 1979 και από τότε την κρατούν έγκλειστη ενώ από το 2011 είναι μόνη, έχοντας ζήσει περισσότερο από άλλες φάλαινες του ενυδρείου και από τα πέντε παιδιά της.

Τον Ιούνιο, οι κάμερες της εγκατάστασης την κατέγραψαν να κάνει κάτι περίεργο και σοκαριστικό.

Η όρκα έκανε αρχικά κύκλους μέσα στη δεξαμενή, και στη συνέχεια χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της πάνω στα γυάλινα τοιχώματα από όπου μπορούν να τη δουν οι επισκέπτες. Μετά έκανε ξανά κύκλους και μπροστά σε έκπληκτους επισκέπτες χτύπησε ξανά το κεφάλι της.

Σύμφωνα με τη Sun, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του iefimerida.gr, άλλες φορές φαίνεται να κολυμπά με τον ίδιο τρόπο και να σταματά σε ρηχά νερά, όπου κινείται σπασμωδικά.

Ένας ακτιβιστής κατά της κράτησης των ζώων (και πρώην εργαζόμενος στο ενυδρείο), ο Φιλ Ντέμερς είχε καταγράψει την όρκα να χτυπά το κεφάλι της στο τοίχωμα και τον Σεπτέμβριο του 2021. Σε άλλο βίντεο φαίνεται η φάλαινα να ταράζει τα νερά με δύναμη πριν ορμήσει προς το τοίχωμα.

Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που επιδεικνύει οφείλεται στα σοβαρά -σωματικά και ψυχικά- προβλήματα που έχει προκαλέσει η αιχμαλωσία σε ένα περιβάλλον χωρίς κανένα ερέθισμα. Οι φάλαινες είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα και η απομόνωση τις καταρρακώνει - είναι σχεδόν βασανιστήριο.

Το ενυδρείο MarineLand είχε 26 όρκες από την ίδρυσή του το 1962. Από αυτές οι 20 πέθαναν μέσα στις εγκαταστάσεις και οι άλλες πουλήθηκαν ή χαρίστηκαν αλλού σε άλλα ενυδρεία.

Η Κίσκα είναι η τελευταία που έχει επιζήσει και το μέλλον της είναι μοναχικό, από τη στιγμή που είναι ιδιοκτησία του ενυδρείου και δεν υπάρχουν καταφύγια για φάλαινες.

