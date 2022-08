Life

Καύσωνας: η Φίνος Φιλμ μας... δροσίζει με επικές σκηνές (βίντεο)

Ενα μικρό αφιέρωμα με ατάκες από δημοφιλείς ηθοποιούς και "καυτές" σκηνές, ετοίμασαν οι άνρωποι της Φίνος Φιλμ.

Κύμα καύσωνα πλήττει την χώρα και η επίσημη σελίδα της Φίνος Φιλμ στα social media δημιούργησε ένα απολαυστικό βίντεο, με αποσπάσματα από αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Είναι συνηθισμένο η Φίνος Φιλμ μέσω των social media να... σχολιάζει συχνά την επικαιρότητα, με βίντεο που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικές σκηνές και ατάκες.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μας κάνουν – λίγο ή πολύ- να αναζητούμε τη δροσιά ενός ανεμιστήρα, ενός κλιματιστικού ή λίγο νερό ή αέρα. Όπως ακριβώς και οι πρωταγωνιστές σε ταινίες που έχουν μείνει στην ιστορία.

"Λίγο νερό, λίγο αέρα και έναν ανεμιστήρα για παρέα" αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης και στο βίντεο βλέπουμε, μεταξύ άλλων, την Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Κώστα Βουτσά, τον Θανάση Βέγγο, τον Νίκο Ρίζο, την Γεωργία Βασιλειάδου και τον Βασίλη Αυλωνίτη.

Δείτε το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον καύσωνα:

