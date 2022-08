Οικονομία

Καύσωνας: Οδηγίες για προστασία εργαζόμενων από την θερμική καταπόνηση

Τι προβλέπεται στην εγκύκλιο του Υπουργείο Εργασίας για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης υπαλλήλων, λόγω του καύσωνα.

Τις προβλέψεις της εγκυκλίου, που έχει εκδοθεί στις 15 Ιουνίου 2022 και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, υπενθυμίζει το υπουργείο, σε συνέχεια του δελτίου που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικράτηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες.

Η εγκύκλιος αναφέρει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης αναμένεται αυξημένος, λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, κ.ά.), καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα μέτρα για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μόνωση των κτιρίων και των θερμών επιφανειών, η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού, η χορήγηση διαλειμμάτων, η μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες), καθώς και στην ύπαιθρο μεταξύ των ωρών 12:00-16:00, ο προγραμματισμός κατά το δυνατόν των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση σε ώρες όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, κ.ά..

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζει ότι οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους, όπου αναμένεται μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση, θα είναι εντατικοί και η ανταπόκριση σε περιπτώσεις καταγγελιών άμεση.

