Το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται και έναντι του γεν , αλλά και της στερλίνας.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,38% και διαμορφώνεται στα 1,0053 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 137,7300 γεν, στο 0,8497 με τη στερλίνα και στο 0,9619 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,85% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 137,0230 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,89% και διαμορφώνεται στα 1,1826 δολάρια.