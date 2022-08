Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 20χρονη λεχώνα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ

Το μωράκι, που δεν νοσεί, έχει μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Στη ΜΕΘ Covid του ΓΝ Λαμίας νοσηλεύεται μια 20χρονη αλλοδαπή, που διαμένει με την οικογένειά της στην περιοχή της Λαμίας, η οποία μόλις πριν τρεις ημέρες γέννησε το πρώτο της μωράκι στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου Λαμίας.

Η νεαρή μητέρα γέννησε με καισαρική τομή, αφού ήταν θετική στον κορονοϊό και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στο "Πέτρινο" , όπου ειναι η κλινική Covid.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη δεύτερη ημέρα όμως η 20χρονη μητέρα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθη εσπευσμένα με πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ Covid.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την σταθεροποιήσουν και σύμφωνα με τα τελευταια νέα η κατάσταση της υγείας ευτυχώς δείχνει βελτιούμενη.

Να της ευχηθούμε περαστικά και σύντομα να μπορέσει να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωράκι της.

