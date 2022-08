Κόσμος

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Σάλος προκλήθηκε στην χώρα μετά την δημοσιοποίηση βίντεο από την συμμετοχή της σε πάρτι, αλλά και τον χορό της με έναν άνδρα σε κλαμπ. Τι διαβεβαιώνει η Σάνα Μάριν.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε εξέταση για ναρκωτικά, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχναν να συμμετέχει σε ένα πάρτι με φίλους της. Παράλληλα, τόνισε ότι ουδέποτε έκανε χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών.

Η 36χρονη Μάριν είπε ότι η ικανότητά της να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά της παρέμεινε άθικτη το εν λόγω βράδυ του Σαββάτου και ότι θα έφευγε από το πάρτι αν χρειαζόταν να εργαστεί.

Finland PM Sanna Marin says she has taken drugs test after party video emergeshttps://t.co/tTuGXH418C pic.twitter.com/8q341AoP89 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 19, 2022

Τα βίντεο με την πρωθυπουργό να διασκεδάζει συντροφιά με γνωστούς Φινλανδούς καλλιτέχνες αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αυτήν την εβδομάδα. Πολύ γρήγορα αναπαρήχθησαν από πολλά μέσα ενημέρωσης στη Φινλανδία και στο εξωτερικό.

«Τις τελευταίες ημέρες διατυπώθηκαν σοβαρές δημόσιες κατηγορίες ότι βρέθηκα σε έναν χώρο όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών ή ότι εγώ η ίδια έκανα χρήση», είπε η Μάριν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θεωρώ πολύ σοβαρές αυτές τις κατηγορίες και, μολονότι θεωρώ άδικο το αίτημα να υποβληθώ σε τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών, για τη νομική προστασία μου και για να ξεκαθαρίσω τυχόν αμφιβολίες, έκανα το τεστ σήμερα και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε περίπου μία εβδομάδα».

Αφού κυκλοφόρησαν τα βίντεο, μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού αλλά και πολιτικοί της αντιπολίτευσης ζητούσαν από τη Μάριν να υποβληθεί στο τεστ. Η ίδια είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών και δεν είδε κανέναν να κάνει χρήση στο πάρτι όπου παραβρέθηκε.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που επαινούν τη Μάριν γιατί συνδυάζει την απαιτητική εργασία της με τη δραστήρια ιδιωτική ζωή της, άλλοι αμφισβητούν την απόφασή της να επιτρέψει να την βιντεοσκοπήσουν, ακόμη και αν της υποσχέθηκαν ότι τα βίντεο προορίζονταν μόνο για ιδιωτική χρήση.

Νέο σκάνδαλο με βίντεο που τη δείχνει να χορεύει αισθησιακά με τραγουδιστή της ροκ

Ένα 24ωρο μετά τη δημοσίευση των βίντεο με τη συμμετοχή της Φινλανδής πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν σε ξέφρενα πάρτι, έρχεται στη δημοσιότητα νέο υλικό με την ίδια να χορεύει αισθησιακά με έναν άνδρα σε νυχτερινό μαγαζί.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την 36χρονη Φινλανδή πολιτικό στο νυχτερινό κέντρο Klubi γύρω στις 4 το πρωί της 7ης Αυγούστου να έχει τα χέρια της γύρω από τη μέση ενός άνδρα που - σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης - είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Olavi Uusivirta.

Σημειώνεται ότι η Μάριν είναι παντρεμένη από το 2020 με τον Μάρκους Ράικονεν και έχουν μία κόρη. Μάλιστα ο τραγουδιστής όπως φαίνεται στο βίντεο φέρνει πολύ κοντά το πρόσωπό του στον λαιμό της Σάνα Μαρίν, την φιλάει, ενώ έχει το χέρι του πίσω από την πλάτη της.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται σε αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Μάριν επικρίθηκε επίσης με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή της στο πάρτι θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να εκτελέσει γρήγορα τα καθήκοντά της σε περίπτωση κρίσης. «Αν υπήρχε κατάσταση κρίσης θα το γνώριζα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου», είπε στους δημοσιογράφους σήμερα, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλά εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε στρατιωτική κρίση που θα επηρέαζε τη χώρα.